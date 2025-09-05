Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον Great Sea Interconnector

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) διεξάγει έρευνα για πιθανές ποινικές παραβάσεις που συνδέονται με το έργο του Great Sea Interconnector, του υποθαλάσσιου καλωδίου που προβλέπεται να συνδέσει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ήδη αντιμετωπίσει καθυστερήσεις και ερωτήματα σχετικά με το κόστος και τη βιωσιμότητά του.

Η ύπαρξη της έρευνας έγινε γνωστή από τον Πρόεδρο της Κύπρου και επιβεβαιώθηκε από την EPPO, η οποία ανέφερε ότι δεν είναι δυνατόν να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες προς το παρόν. Η ελληνική κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση για την υπόθεση.

Το έργο της διασύνδεσης αναμένεται, εφόσον ολοκληρωθεί, να αποτελέσει το μακρύτερο και βαθύτερο καλώδιο στον κόσμο στην κατηγορία του.

Σύμφωνα με την EPPO, η έρευνα εστιάζει σε «πιθανά ποινικά αδικήματα» που συνδέονται με την περίοδο πριν από τη μεταβίβαση του έργου στον ΑΔΜΗΕ, τον Οκτώβριο του 2023, όταν η ευθύνη ανήκε ακόμη στην εταιρεία EuroAsia Interconnector. Εξετάζεται εάν υπήρξε άσκηση πολιτικής επιρροής για την εξασφάλιση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ύψους 658 εκατ. ευρώ, η οποία εγκρίθηκε μέσω του προγράμματος Connecting Europe Facility. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ευθύνες πολιτικών προσώπων στην Κύπρο και κοινοτικών αξιωματούχων που ενέκριναν την επιχορήγηση, παρά τις αμφιβολίες για την τεχνογνωσία και την πρόσβαση της εταιρείας σε χρηματοδότηση. Παράλληλα, το έργο είχε λάβει και δάνειο 100 εκατ. ευρώ από το κυπριακό Ταμείο Ανάκαμψης.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει νέους παράγοντες αβεβαιότητας σε ένα έργο που ήδη αντιμετωπίζει τεχνικές και οικονομικές προκλήσεις. Η ενδεχόμενη καθυστέρηση ή αναβολή θα είχε επιπτώσεις τόσο στην ενεργειακή στρατηγική της περιοχής όσο και στις γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την πλευρά της, κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να προχωρήσουν άμεσα στην υλοποίηση, υπενθυμίζοντας ότι το έργο έχει περάσει από πολλαπλές αξιολογήσεις. Ωστόσο, η τελική πορεία του παραμένει αβέβαιη.