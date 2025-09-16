Η Re-Battery δίνει λύση στο κόστος διαχείρισης µπαταριών υψηλής τάσης

Η µετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό και µεταφορικό µοντέλο στην Ευρώπη έχει αναδείξει την ανάγκη για βιώσιµες λύσεις στη διαχείριση µπαταριών. Οι µπαταρίες αποτελούν κρίσιµο στοιχείο της ηλεκτροκίνησης και των συστηµάτων αποθήκευσης ενέργειας, αλλά η διαχείρισή τους στο τέλος του κύκλου ζωής τους είναι µία από τις µεγαλύτερες περιβαλλοντικές και τεχνικές προκλήσεις της εποχής µας.

Στην Ελλάδα, η Re-Battery, µε τη διαρκή υποστήριξη της ReDeplan, που ασκεί ρόλο Συµβούλου στρατηγικής ανάπτυξης, έχει αναλάβει από το 2012 τη διαχείριση των συσσωρευτών οχηµάτων και βιοµηχανίας ως εγκεκριµένο Σύστηµα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), δηµιουργώντας ένα εκτεταµένο δίκτυο συλλογής και ανακύκλωσης, που εµπιστεύεται πάνω από το 80% των εισαγωγέων µπαταριών. Το δίκτυο περιλαµβάνει πάνω από 10.700 σηµεία συλλογής και έχει ήδη διαχειριστεί περισσότερους από 170.000 τόνους µπαταριών µολύβδου οξέος, συµβάλλοντας ουσιαστικά στη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος και στην ανάκτηση πολύτιµων πρώτων υλών.

Με την έλευση της ηλεκτροκίνησης στην ελληνική αγορά, η Re-Battery κλήθηκε να αντιµετωπίσει ένα νέο ρεύµα αποβλήτων: τις µπαταρίες ιόντων λιθίου υψηλής τάσης. Από το 2022 έως το 2025 έχουν συλλεχθεί περισσότερες από 500 τέτοιες µπαταρίες, θέτοντας τα θεµέλια για την ανάπτυξη µιας νέας βιοµηχανίας ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης.

Η νέα εποχή των µπαταριών λιθίου υψηλής τάσης

Η Re-Battery ήταν η πρώτη που εισήγαγε στην Ελλάδα ολοκληρωµένο Πρωτόκολλο Διαχείρισης EV Μπαταριών (2022), το οποίο επικαιροποιήθηκε το 2024 µε τη συµµετοχή 60 εκπροσώπων της αυτοκινητοβιοµηχανίας. Το πρωτόκολλο καθορίζει τα στάδια αξιολόγησης, ασφαλούς συσκευασίας (P908, P911) και διασυνοριακής µεταφοράς των µπαταριών σε εξειδικευµένες µονάδες ανακύκλωσης στην Ευρώπη.

Η διαδικασία δεν είναι απλή. Οι µπαταρίες υψηλής τάσης απαιτούν ειδικά εκπαιδευµένους τεχνικούς υψηλής τάσης και συµβούλους ασφαλούς µεταφοράς, καθώς και αυστηρές διαδικασίες πιστοποίησης. Οι κίνδυνοι θερµικής διαφυγής, πυρκαγιάς και ρύπανσης καθιστούν τη διαχείρισή τους ένα πεδίο που συνδυάζει τεχνογνωσία, επένδυση και αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο.

Η βιοµηχανία ανακύκλωσης µπαταριών λιθίου στην Ευρώπη βρίσκεται ακόµη σε στάδιο ανάπτυξης. Το κόστος είναι υψηλό και η απουσία εγχώριων µονάδων καθιστά τη διασυνοριακή µεταφορά απαραίτητη. Αυτό δηµιουργεί επιπλέον κόστη µεταφοράς και καθυστερήσεις.

Κυκλική οικονοµία και δεύτερη ζωή µπαταριών

Η Re-Battery έχει υιοθετήσει πλήρως την αρχή του “κλεισίµατος του κύκλου” των πόρων, µετατρέποντας τα απόβλητα σε πηγή αξίας. Η στρατηγική της εστιάζεται στην επαναχρησιµοποίηση µπαταριών λιθίου σε εφαρµογές 2nd life, όπως σταθερά συστήµατα αποθήκευσης ενέργειας και υποστηρικτικές εφαρµογές για ανανεώσιµες πηγές.

Η δεύτερη ζωή των µπαταριών όχι µόνο µειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωµα, αλλά και διατηρεί κρίσιµες πρώτες ύλες στην ελληνική οικονοµία, ενισχύοντας τη βιοµηχανική συµβίωση και την αυτάρκεια. Το µοντέλο αυτό είναι απόλυτα ευθυγραµµισµένο µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1542/2023, ο οποίος καθορίζει αυστηρές απαιτήσεις για βιωσιµότητα, επαναχρησιµοποίηση και διαφάνεια (π.χ. “διαβατήριο µπαταρίας” από το 2027).

Η Re-Battery συµµετέχει ήδη σε τρία ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης αποβλήτων συσσωρευτών Li-ion και είναι ενεργό µέλος της EUCOBAT, του ευρωπαϊκού φορέα στον οποίο συµµετέχουν συνολικά 27 Συστήµατα Εναλλακτικής Διαχείρισης από 23 χώρες. Μέσω αυτής της συνεργασίας, η εταιρεία παρακολουθεί την ευρωπαϊκή νοµοθεσία σε πραγµατικό χρόνο και υιοθετεί καλές πρακτικές από χώρες µε υψηλή ωριµότητα στη διαχείριση µπαταριών.

Νοµοθετική πρωτοβουλία και βιώσιµη µετάβαση

Η εµπειρία της Re-Battery οδήγησε και σε πρόταση νοµοθετικής πρωτοβουλίας που έχει κατατεθεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Στόχος είναι ένα δίκαιο και βιώσιµο σύστηµα καταβολής χρηµατικής εισφοράς για τις µπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας.

Τα βασικά σηµεία της πρότασης περιλαµβάνουν:

– Υποχρεωτική καταγραφή Put on Market (PoM) για εισαγωγείς και παραγωγούς.

– Μερική καταβολή εισφοράς µέσω Εγγυητικών Επιστολών, ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη του µελλοντικού κόστους διαχείρισης.

– Αναθεώρηση του κόστους ανά δύο χρόνια, µε βάση την εξέλιξη της αγοράς και της βιοµηχανίας ανακύκλωσης.

Η πρόταση αυτή µετατρέπει το περιβαλλοντικό τέλος σε µοχλό ανάπτυξης εγχώριας υποδοµής και επενδύσεων, αποτρέποντας αθέµιτο ανταγωνισµό και ενισχύοντας τα συστήµατα αποθήκευσης ενέργειας, περιορίζοντας τα περιθώρια αθέµιτου ανταγωνισµού. Στόχος είναι η µακροπρόθεσµη αποπληρωµή ενός ορθά κοστολογηµένου περιβαλλοντικού τέλους.

Στρατηγική επιλογή για την ελληνική οικονοµία

Η Re-Battery αποδεικνύει ότι η διαχείριση αποβλήτων µπαταριών δεν είναι µια τεχνική διαδικασία, αλλά στρατηγική επιλογή για το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας. Ενώνει τις αρχές της κυκλικής οικονοµίας, της βιώσιµης ανάπτυξης και της ενεργειακής µετάβασης, δηµιουργώντας ένα πλαίσιο που µπορεί να υποστηρίξει νέες επενδύσεις, να ενισχύσει την εγχώρια τεχνογνωσία και να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας σε έναν αναδυόµενο τοµέα υψηλής αξίας.

Με καινοτοµία, στρατηγικές συνεργασίες και συµµόρφωση µε τα πιο αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα, η Re-Battery χτίζει τη βάση για µια πραγµατική κυκλική οικονοµία µπαταριών στην Ελλάδα, συµβάλλοντας αποφασιστικά στη διατήρηση πόρων, στην ενεργειακή ασφάλεια και στην πράσινη ανάπτυξη.

Η Re-Battery κοντά στη µαθητική κοινότητα

Η Re-Battery έχει επενδύσει στρατηγικά στη διαµόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης από µικρή ηλικία και µέσα από προγράµµατα ευαισθητοποίησης έχει εκπαιδεύσει πάνω από 70.000 µαθητές σε όλη την Ελλάδα µέχρι σήµερα.