ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Δύο έργα γεωθερμίας στη Λέσβο

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες υλοποιεί στη Λέσβο δύο έργα γεωθερμικής ηλεκτροπαραγωγής: μια πιλοτική μονάδα ισχύος 250 kW, που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2026, και μια μεγαλύτερη μονάδα 8 MW, με ορίζοντα λειτουργίας το 2031. Στόχος είναι η αξιοποίηση των υψηλών θερμοκρασιών του υπεδάφους της νήσου και η ένταξη της γεωθερμίας ως αξιόπιστου πυλώνα στο ελληνικό ενεργειακό μείγμα.

Η πιλοτική μονάδα λειτουργεί ως τεχνολογικός “πιλότος”, παρέχοντας κρίσιμα δεδομένα για την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου. Ο διεθνής διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 9 Οκτωβρίου, ενώ η αξιολόγηση των προσφορών θα διαρκέσει περίπου έναν μήνα. Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού εκτιμάται σε 8–10 μήνες, γεγονός που τοποθετεί την ολοκλήρωση της μονάδας προς τα τέλη του 2026. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η αξιοποίηση υφιστάμενων γεωτρήσεων, που μειώνει το κόστος και αποφεύγει νέες, χρονοβόρες ερευνητικές γεωτρήσεις.

Η μονάδα των 8 MW είναι ο στρατηγικός στόχος του σχεδίου, αλλά και έργο μεγαλύτερης τεχνικής πολυπλοκότητας. Η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025, ανοίγοντας τον δρόμο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Θα ακολουθήσει διεθνής διαγωνισμός διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών. Οι βαθιές γεωτρήσεις (βάθους άνω του 1 χλμ.) θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2027, με διάρκεια περίπου τρεις μήνες η καθεμία. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν δύο γεωτρήσεις, με ολοκλήρωση έως το τέλος του 2027, ώστε να προκύψουν τα πρώτα στοιχεία για τη σύσταση και τις θερμοκρασίες του πεδίου. Η κατασκευή της μονάδας θα ξεκινήσει το 2028 και αναμένεται να διαρκέσει 1–1,5 χρόνο, με πιθανή εμπορική λειτουργία έως το 2031.

Επειδή στην Ελλάδα δεν υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός για τόσο βαθιές γεωτρήσεις, απαιτείται η προμήθεια ειδικού γεωτρύπανου από το εξωτερικό, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει έως και έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Παράλληλα, πρέπει να εξασφαλιστούν τεχνικά υλικά όπως λάσπες, κοπτικά και σωλήνες πριν από την έναρξη των εργασιών.

Η επιτυχία στη γεωθερμία δεν είναι δεδομένη: η πιθανότητα αξιοποίησης φτάνει περίπου το 50%, καθώς εξαρτάται από τον συνδυασμό τριών παραγόντων — υψηλές θερμοκρασίες, επαρκείς υδροφόρους όγκους και κατάλληλα γεωλογικά χαρακτηριστικά. Εξίσου κρίσιμη είναι η εξασφάλιση σύνδεσης με το δίκτυο, η οποία δεν είναι αυτονόητη. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες τονίζει ότι το δικαίωμα έρευνας πρέπει να συνοδεύεται από δέσμευση ηλεκτρικού χώρου, ώστε να μειώνεται το επενδυτικό ρίσκο· διαφορετικά, καμία εταιρεία δεν θα επένδυε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ χωρίς σαφή προοπτική ένταξης στο σύστημα.

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), αναγνωρίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει ουραγός στην αξιοποίηση της γεωθερμίας, προετοιμάζει νέο θεσμικό πλαίσιο με κίνητρα. Η πρόταση αναμένεται έως το τέλος του έτους και στοχεύει στην άρση χρόνιων εμποδίων και στην επανεκκίνηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τον γεωθερμικό τομέα.