Γιατί η HELLENiQ ENERGY ίδρυσε τη νέα εταιρεία trading στη Γενεύη

Η HELLENiQ ENERGY εγκαινίασε επίσημα στη Γενεύη τη νέα διεθνή θυγατρική της, HELLENiQ Petroleum Trading, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη στρατηγική της για διεθνή ανάπτυξη. Η κίνηση θεωρείται ορόσημο, γιατί τοποθετεί τον Όμιλο στην καρδιά ενός από τα σημαντικότερα παγκόσμια κέντρα ενεργειακού εμπορίου. Η Γενεύη διαθέτει τον συνδυασμό που χρειάζεται μια σύγχρονη εταιρεία trading: έμπειρους traders, ισχυρά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες αγοράς. Με αυτή τη βάση, ο Όμιλος θέλει να ενισχύσει την εξωστρέφειά του και να λειτουργήσει με τα ίδια πρότυπα που ακολουθούν οι κορυφαίοι διεθνείς ενεργειακοί όμιλοι.

Η νέα εταιρεία έρχεται να ευθυγραμμίσει τη λειτουργία του Ομίλου με το Vision 2025, το σχέδιο μετασχηματισμού που θέλει μια HELLENiQ πιο ευέλικτη, πιο διεθνή και πιο ανταγωνιστική. Η HELLENiQ Petroleum Trading θα λειτουργεί ως η ενιαία εμπορική διεπαφή του Ομίλου με τις διεθνείς αγορές και θα διαχειρίζεται αρχικά περίπου 25 εκατομμύρια τόνους πρώτων υλών και προϊόντων διύλισης τον χρόνο. Η επιλογή αυτής της κεντρικής πλατφόρμας επιτρέπει καλύτερο συντονισμό, βαθύτερη κατανόηση των αγορών και πιο γρήγορες αποφάσεις. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης υπογράμμισε ότι ο νέος εμπορικός βραχίονας «ευθυγραμμίζει τις δραστηριότητες του Ομίλου με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και ενισχύει τη θέση μας στην παγκόσμια αγορά».

Ο ρόλος της νέας μονάδας δεν περιορίζεται στη διαχείριση των δικών του φορτίων. Στόχος είναι σταδιακά να επεκταθεί και σε trading τρίτων, κάτι που θα διευρύνει τη διεθνή επιρροή του Ομίλου και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του. Παράλληλα, θα ενισχυθούν τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου, η ευελιξία της εφοδιαστικής αλυσίδας και η ικανότητα του Ομίλου να αξιοποιεί καλύτερα την αξία που παράγει.

Η Γενεύη λειτουργεί ως επιταχυντής αυτού του σχεδίου. Προσφέρει άμεση πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργασιών και ταλέντου και δίνει στον Όμιλο τη δυνατότητα να κινείται στον ίδιο ρυθμό με τους μεγάλους παίκτες της αγοράς. Με την HELLENiQ Petroleum Trading, ο Όμιλος ακολουθεί μια πιο σύγχρονη εμπορική αρχιτεκτονική, ενοποιώντας τις διεθνείς του συναλλαγές και αποκτώντας την ευελιξία που χρειάζεται για την ανάπτυξη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη σταθερή παρουσία σε ώριμες αγορές.

Η νέα μονάδα δεν είναι απλώς μια ακόμη εταιρεία του Ομίλου. Είναι το εργαλείο που θα καθορίσει το πώς η HELLENiQ ENERGY θα σταθεί στη διεθνή ενεργειακή σκηνή τα επόμενα χρόνια, με στόχο μια πιο ισχυρή, πιο εξωστρεφή και πιο σταθερή παρουσία στις παγκόσμιες αγορές.