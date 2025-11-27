  1. Home
Νέες πιέσεις στα ρωσικά έσοδα από το πετρέλαιο παρά την ανθεκτικότητα των εξαγωγών
Νέες πιέσεις στα ρωσικά έσοδα από το πετρέλαιο παρά την ανθεκτικότητα των εξαγωγών

Νέες πιέσεις στα ρωσικά έσοδα από το πετρέλαιο παρά την ανθεκτικότητα των εξαγωγών

Ιράκ: Στα 3,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως οι εξαγωγές πετρελαίου – Ανεπηρέαστες από την πυρκαγιά στη Ζουμπάιρ

Πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές

Η Μόσχα δέχεται εκ νέου πιέσεις στα έσοδα από το πετρέλαιο, καθώς η έκπτωση στο ρωσικό αργό διευρύνεται, αν και όχι στον βαθμό που είχε παρατηρηθεί μετά το πρώτο κύμα δυτικών κυρώσεων το 2022. Το φαινόμενο αντανακλά τη δυσκολία της Ρωσίας να διατηρήσει υψηλές τιμές σε μια περίοδο αυξανόμενων περιορισμών και μεταβολών στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Τον προηγούμενο μήνα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε αυστηρότερα μέτρα κατά των ενεργειακών κολοσσών Lukoil και Rosneft, εντείνοντας τις πιέσεις στον ρωσικό κλάδο. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, η έκπτωση στο πετρέλαιο διαμορφώθηκε περίπου στο 15% το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους, ανεβαίνοντας στο 17% τον Οκτώβριο.

Ο αναπληρωτής διοικητής της τράπεζας, Αλεξέι Ζαμπότκιν, τόνισε σε πανεπιστημιακή ομιλία ότι το φαινόμενο αναμένεται να είναι προσωρινό, όπως συνέβη και το 2023, όταν η έκπτωση υποχώρησε στα μέσα της χρονιάς. Υπογράμμισε ότι οι ρωσικές εταιρείες έχουν ήδη αποδείξει πως μπορούν να αναπροσαρμόσουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες και να ανταποκριθούν στη «νέα πραγματικότητα».

Παράλληλα, εκτιμήσεις του Reuters δείχνουν ότι τα ρωσικά έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο ενδέχεται να μειωθούν έως και 35% τον Νοέμβριο, λόγω της υποχώρησης των διεθνών τιμών και της ενίσχυσης του ρουβλίου.

Η ρωσική παραγωγή πετρελαίου παρουσίασε άνοδο, φθάνοντας κατά μέσο όρο τα 8,995 εκατ. βαρέλια ημερησίως στο δεύτερο τρίμηνο και αυξάνοντας στα 9,38 εκατ. βαρέλια την ημέρα τον Οκτώβριο, μετά την απόφαση του OPEC+ για σταδιακή άρση των εθελοντικών περικοπών παραγωγής.

Παρά τις κυρώσεις και τις συνεχείς πιέσεις, οι ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου από τα δυτικά λιμάνια παραμένουν σε επίπεδα κοντά σε ιστορικά υψηλά. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται τόσο στους κανόνες παραγωγής του OPEC+ όσο και στις διακοπές λειτουργίας εγχώριων διυλιστηρίων λόγω ουκρανικών επιθέσεων με drones, που ενίσχυσαν τη διαθεσιμότητα αργού για εξαγωγή.

