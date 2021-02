«Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»: Άνοιξαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα εκπαίδευσης

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το 2 nd ReGeneration Academy for Food Innovation του οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά».

O οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά από κοινού με το ReGeneration, το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης και απασχόλησης για νέους πτυχιούχους στην Ελλάδα, μία καινοτόμο «ακαδημία» που παρέχει σε νέους επιστήμονες έως

29 ετών τα κατάλληλα εφόδια και την απαραίτητη δικτύωση για να εργαστούν στον κλάδο

της βιομηχανίας τροφίμων.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Βασικός χορηγός της ακαδημίας φέτος είναι η Elbisco.

Ο κλάδος των τροφίμων και ποτών στη χώρα μας παρουσιάζει ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση για

στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες. Στόχος του ReGeneration Academy for Food

Innovation-Powered by New Agriculture New Generation & Elbisco, είναι να εκπαιδεύσει

νέους επιστήμονες και ταυτόχρονα να τους παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης με στελέχη της αγοράς

και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.

Το πρόγραμμα της Ακαδημίας διαρκεί 45 ώρες, υλοποιείται ψηφιακά σε διάστημα οκτώ

εβδομάδων και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε – κατόπιν ολοκλήρωσης μια εντατικής διαδικασίας αξιολόγησης – οι συμμετέχοντες να λάβουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορέσουν να διεκδικήσουν με αξιώσεις θέσεις εργασίας στον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων.

Όπως δηλώνει η διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» Έφη Λαζαρίδου:

«Μέσα στο αβέβαιο περιβάλλον που έχει δημιουργήσει η πανδημία, αναδεικνύεται

ακόμη εντονότερα ο κρίσιμος ρόλος του κλάδου της αγροδιατροφής και της εφοδιαστικής αλυσίδας

τροφίμων. Δημιουργούνται έτσι ευκαιρίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην εξασφάλιση της

ασφάλειας τροφίμων, στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών και εργαλείων, όπως

πχ σε θέματα συσκευασίας, και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των αγροδιατροφικών

επιχειρήσεων.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, ο κλάδος έχει ανάγκη από νέα, ταλαντούχα στελέχη

που με ετοιμότητα ανταποκρίνονται στις προκλήσεις. Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε

πτυχιούχους υψηλών προδιαγραφών, εφοδιάζοντάς τους με πρακτικές γνώσεις και εργαλεία και

να τους διασυνδέσουμε με τις επιχειρήσεις, δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης

ανταγωνιστικότητας. Προσδοκούμε ότι με την πρωτοβουλία μας αυτή θα δημιουργηθούν

πολλαπλασιαστικές δυνάμεις σε όλη την αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.»

«Είμαστε πολύ περήφανοι που για δεύτερη χρονιά θα υλοποιήσουμε το ReGeneration Academy

for Food Innovation, υποστηρίζοντας νέους πτυχιούχους στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα

στον κλάδο καινοτομίας και τεχνολογίας τροφίμων, ενώ χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που συνεχίζουμε

την επιτυχημένη συνεργασία μας με τη Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, καλωσορίζοντας φέτος και την

υποστήριξη της Elbisco.

Με φόντο τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία, σήμερα είναι πιο σημαντικό

από κάθε άλλη φορά να ενώνουμε δυνάμεις και μέσα από στρατηγικές συμπράξεις να ενισχύουμε

την καινοτομία σε παραδοσιακούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να αποτελέσει τον

πολλαπλασιαστή για τη δημιουργία υπεραξίας και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου,

εξοπλίζοντας ταυτόχρονα τους νέους με δεξιότητες που συμβάλλουν ουσιαστικά στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας», αναφέρει ο συνιδρυτής του ReGeneration, Παναγιώτης Μαδαμόπουλος-

Μοράρης.

«Μέρος της φιλοσοφίας και των στόχων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι να

υποστηρίζει τους νέους ανθρώπους στη διαμόρφωση της επαγγελματικής τους ταυτότητας και της

μετέπειτα εξέλιξής τους. Με αυτό ως αφετηρία και αναγνωρίζοντας τη συμβολή του

αγροδιατροφικού κλάδου στην εγχώρια οικονομία καθώς και τις επαγγελματικές δυνατότητες που

προσφέρει στη νέα γενιά στηρίξαμε με ιδρυτική δωρεά τη δημιουργία και υλοποίηση του

προγράμματος Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, μέρος του οποίου αποτελεί το ReGeneration Academy for

Food Innovation. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η καινοτομία σε συνδυασμό με τη δυναμική και τη

διάθεση για δημιουργία που φέρουν οι νέοι αποτελούν το ιδανικό συστατικό για την ουσιαστική

ανάπτυξη του αγροδιατροφικού κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε πως η σύμπραξη, μεταξύ φορέων από τον ιδιωτικό και μη-κερδοσκοπικό χώρο αναδεικνύει ακόμα περισσότερο τη σημασία αυτού του προγράμματος κι έρχεται, με τη σειρά της, να πολλαπλασιάσει τα οφέλη της όλης προσπάθειας», δηλώνει η Εύα Πολυζωγοπούλου, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Προγραμμάτων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ELBISCO, κ. Νικόλαος Βουδούρης δηλώνει για το πρόγραμμα:

«Ο τομέας των τροφίμων είχε και θα έχει ρόλο-κλειδί στην παραγωγική

ανασυγκρότηση και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και

στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Η ELBISCO, η εταιρία που παράγει μερικές από τις πιο

εμβληματικές και πρωτοπόρες μάρκες στην ελληνική αγορά, Elite, Αλλατίνη, Κρις Κρις, εστιάζει

στρατηγικά εδώ και χρόνια στη διαρκή προϊοντική καινοτομία στοχεύοντας στη δημιουργία υψηλής

ποιότητας τροφίμων, που στηρίζονται στην επιστημονική έρευνα και απαντούν στις εξελισσόμενες

ανάγκες των καταναλωτών, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σε μια τέτοια προσπάθεια, η οποία

αποτελεί επιλογή πλέον για όλο και περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου, είναι κρίσιμος ο ρόλος

ανθρώπων με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες. Επιστημόνων, οι οποίοι θα βοηθήσουν την

ελληνική βιομηχανία τροφίμων να αξιοποιήσει τις σπουδαίες δυνατότητές της, χτίζοντας

παράλληλα μια δημιουργική, επιτυχημένη καριέρα. Στηρίζουμε, λοιπόν, την Ακαδημία με

υπερηφάνεια και με τη βεβαιότητα ότι θα προσθέσει σημαντική αξία, τόσο σε οικονομικό όσο και σε

κοινωνικό επίπεδο.»

Το ReGeneration Academy for Food Innovation-Powered by New Agriculture New Generation &

Elbisco, προσκαλεί νέους και νέες έως 29 ετών, αποφοίτους σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

(γεωτεχνικών σχολών, χημείας, χημικών μηχανικών και άλλων πτυχιούχων σχετικών με τον κλάδο

των τροφίμων), με 0 ως 3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας και ενεργή συμμετοχή σε εξωακαδημαϊκές

δραστηριότητες, να κάνουν την αίτησή τους και να διευρύνουν τις ευκαιρίες τους στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με καταξιωμένα στελέχη της βιομηχανίας τροφίμων

και εξειδικευμένους επιστήμονες του χώρου από ελληνικά πανεπιστήμια και από το πανεπιστήμιο

Rutgers των Η.Π.Α. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα εντρυφήσουν σε

αντικείμενα όπως: παγκόσμιο σύστημα διατροφής και τάσεις, διαχείριση ποιότητας και ασφάλειας

τροφίμων, ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, εθνική και ευρωπαϊκή

νομοθεσία στον τομέα των τροφίμων και της εμπορίας τους, ενώ θα λάβουν επιπλέον 32 ώρες

εκπαίδευσης σε ήπιες δεξιότητες (soft skills).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και να

υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως και τις 7 Mαρτίου 2021, μέχρι τις 00:00 στο www.regeneration.gr