Σκρέκας: Τον Ιούνιο το θεσμικό πλαίσιο για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα

Στην ημερίδα της ΕΛΕΤΑΕΝ συμμετείχαν με ομιλίες και παρεμβάσεις τους η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκπρόσωποι των θεσμικών φορέων της ενέργειας στην Ελλάδα, διεθνών οργανισμών, τραπεζών και ελληνικών και διεθνών ενεργειακών επιχειρήσεων.

Ήταν η δεύτερη εκδήλωση που οργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου “Necessary legislative adjustments to promote offshore wind energy in Greece” που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα EEA Financial Mechanism 2014-2021. Στο έργο αυτό η ΕΛΕΤΑΕΝ συνεργάζεται με την Νορβηγική Ένωση Αιολικής Ενέργειας NORWEA.

Μεταξύ των ομιλητών που εκπροσώπησαν την Κυβέρνηση και θεσμικούς φορείς ήταν: