Με επιτυχία στέφθηκε η παρουσία του τμήματος Business Solutions της LG στο πλαίσιο της έκθεσης Xenia 2021

Όπως κάθε χρόνο, η LG ενημέρωσε τους επαγγελματίες του κλάδου του Τουρισμού για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο των ξενοδοχειακών λύσεων

Τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, ολοκληρώθηκε η διοργάνωση της Xenia 2021, της έκθεσης-ορόσημο για τον τουριστικό κλάδο, με τη συμμετοχή του επαγγελματικού τμήματος Business Solutions της LG Electronics Hellas (LG).

Στην φετινή έκθεση, η εταιρεία συμμετείχε παρουσιάζοντας εξειδικευμένες λύσεις για επαγγελματίες του ξενοδοχειακού κλάδου. Το κοινό περίπτερο LG BUSINESS SOLUTIONS | Γ. ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ (επίσημος συνεργάτης LG), αποτέλεσε πόλο έλξης για τους 25.000 επισκέπτες της έκθεσης, καθώς περιλάμβανε μια πλήρη παρουσίαση όλων των επαγγελματικών προϊόντων της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, οι επισκέπτες της Xenia είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις νέες OLED ξενοδοχειακές τηλεοράσεις, να δουν την γκάμα των Pro:centric 4K Smart Hospitality και να ενημερωθούν για την λειτουργία της Infotainment πλατφόρμας Pro:Centric direct, που συμβάλλει στην αναβάθμιση της ξενοδοχειακής εμπειρίας των επισκεπτών με τις smart εφαρμογές και το Netflix. Επίσης οι επαγγελματίες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες τεχνολογίες σε οθόνες Digital Signage, επαγγελματικές λύσεις κλιματισμού VRF, αντλίες θερμότητας για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού (LG Therma V, Therma V Split & Hydro kit), όπως και να δουν από κοντά την εντυπωσιακή All In One 130’ Digital Signage οθόνη.

Την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της εκθεσιακής παρουσίας της LG στην Xenia 2021 εξέφρασε ο κ. Μαντάς, Εμπορικός Διευθυντής του τμήματος Business Solutions της LG Electronics Hellas: «Ήταν χαρά μας να επιστρέψουμε δυναμικά στο εκθεσιακό περιβάλλον και χαρήκαμε ακόμα περισσότερο καθώς διαπιστώσαμε ότι το ενδιαφέρον των επισκεπτών για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν με τη βοήθεια των επαγγελματικών λύσεων της LG παραμένει εξίσου έντονο.»